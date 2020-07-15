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Москва стала регионом с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

14:47
  • среда
  • 15 июля 2020

Рекордно низкий уровень заболеваемости держится уже третью неделю

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили  в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В столице и области темы прироста составили 0,3%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в городе держится уже третью неделю.

За минувшие сутки в столице подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусом. Июльские показатели количества новых случаев сопоставимы с раннеапрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось еще на 27,3%.

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