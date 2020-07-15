Правительство разрешило возобновить диспансеризацию

Ранее она была приостановлена из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России улучшается, пик заболеваемости пройден, однако необходимо и далее вести мониторинг и выявлять заболевших. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Как отметил премьер, в регионы, в которых сохраняется непростая обстановка, по-прежнему будут направлять дополнительные бригады врачей. Продолжится и практика массового тестирования граждан. Правительство продлило до 1 мая 2021 года срок бесплатного предоставления тест-систем для медицинских учреждений. При этом, как подчеркнул Мишустин, важно уделять внимание и лечению других заболеваний.

"Ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Принимать решение о её начале будет руководство регионов. Исходя из ситуации, конечно, на их территории", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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