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СК просит арестовать 4 акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами

15:03
  • среда
  • 15 июля 2020

В одной из квартир Москвы обнаружили 5 детей от суррогатных матерей

Следственный комитет обратился с Басманный суд Москвы с просьбой арестовать четырех акушеров-гинекологов по делу о торговле младенцами.

"Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой, Панаиоти поступили в суд", - рассказал собеседник РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда, врачам предъявлено обвинение в торговле людьми, которая повлекла по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы, пишет ТАСС.

Пятерых младенцев обнаружили 23 июня в одной из московских квартир. Возраст малышей – от нескольких дней до полутора лет. За детьми присматривала няня, гражданка Китая. В квартире находилась еще одна женщина - вероятно, суррогатная мать одного из детей.

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