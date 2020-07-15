Наследный принц ОАЭ поблагодарил Путина за поставку тест-систем на COVID-19

Москва и Абу-Даби обменяются опытом в производстве вакцины
Президент России Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян провели телефонный разговор.
Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии, договорились консолидировать усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.
Кроме того, наследный принц поблагодарил Путин за поставку в ОАЭ партии российских тест-систем на выявление коронавируса.
"Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - сообщили в пресс-службе Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: