Наследный принц ОАЭ поблагодарил Путина за поставку тест-систем на COVID-19

Москва и Абу-Даби обменяются опытом в производстве вакцины

Президент России Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян провели телефонный разговор.

Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии, договорились консолидировать усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

Кроме того, наследный принц поблагодарил Путин за поставку в ОАЭ партии российских тест-систем на выявление коронавируса.

"Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - сообщили в пресс-службе Кремля.

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