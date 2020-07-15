Попова оценила уровень популяционного иммунитета в России

Снизилось число тяжелых случаев заболевания COVID-19

Более четверти от общего числа россиян выработали иммунитет к коронавирусу. О результатах масштабного исследования, которое провел в 23 российских регионах Роспотребнадзор, рассказала глава ведомства Анна Попова.

"На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета. Уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, по данным Поповой, в России снизилось число тяжелых случаев заболевания COVID-19. Доля таких пациентов сократилась с 5,6% в апреле до 3% в июле.

За время пандемии проявились и недостатки, которые необходимо устранить. В частности, считает глава Роспотребнадзора, необходимо модернизовать инфраструктуру санитарно-эпидемиологической службы, в первую очередь - лабораторное звено, передает ТАСС.

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