Останкинскую башню поразило более десятка молний

Телетрансляции не прерывались

Гроза, бушевавшая минувшим вечером над столицей, не смогла помешать телевизионным трансляциям. Хотя очень старалась – более десятка молний попало в Останкинскую башню.

"Вечером 14 июля Останкинская телебашня принимала серии молний. По словам наблюдателей, их было более десяти. Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Трансляция телевидения и радио не прерывалась", - говорится в сообщении Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Пресс-служба РТС уточнила, что в Москве в среднем за год бывает 20-25 гроз. В итоге ежегодно в башню попадает до 60-65 разрядов.

14 июля система грозового предупреждения телебашни сработала в 19:04. Через 16 минут первая молния попала в шпиль. Как отметили в пресс-службе, во время грозы Останкинская башня работала как самый высокий громоотвод Москвы. Никакого ущерба молнии ей не причинили, трансляции не прекращались.

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