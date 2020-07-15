Путин и Меркель обсудили насущные вопросы международной повестки

Президент и канцлер провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Москва и Берлин обсудили ситуацию с оружейным эмбарго в отношении Ирана и ливийский вопрос, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Не обошли в своей беседе и конфликт на юго-востоке Украины. Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностей для мирного разрешения вопроса, пишет "Интерфакс".

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