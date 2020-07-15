"Это было очень страшно": Боня попала в нелепое ДТП в Италии

Она считает, что хорошо водит...

40-летняя телеведущая Виктория Боня, которая проживает в Монако, рассказала о неприятном инциденте на дороге.

Боня ездила по делам в Италию. На обратном пути она решила заскочить в аптеку. Телеведущая, сидя за рулем джипа, выехала на узкую улочку, по обеим сторонам которой тянулись каменные заборы.

"В какой-то момент она поворачивает и сужается до такой степени, что я просто застряла. Обратно я ехать не могу, потому что я даже не могу вывернуть колеса. Причем я вожу довольно-таки хорошо машину. У меня была такая паника. Я поняла, что могу застрять там навсегда!" - рассказала Боня в Instagram.

Виктория Боня вылезла из люка и огляделась. Взяв себя в руки, она дала задний ход и выехала из каменной западни, двигаясь сантиметр за сантиметром.

"Это было очень страшно. У меня билось сердце - вылетало просто!" - ​вспоминает Боня. Сейчас это ДТП кажется нелепым, но в тот момент ей было не до смеха.

Недавно Виктория Боня переехала из Лондона в Монако, чтобы ее 8-летняя дочь Анджелина Летиция была ближе к отцу - миллиардеру Александру Смерфиту. Гражданский брак Бони и Смерфита распался в 2016-2017 годах.

Ранее экс-ведущая "Дома-2" оказалась в центре скандала, когда обругала россиян, живущих на МРОТ. "Деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам", - заявила Боня.

Видео: Боня обругала живущих на МРОТ россиян

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