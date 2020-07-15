Переизбранный президент Польши пожаловался пранкерам на Украину

Анджей Дуда считает Незалежную источником коронавируса

Эпидемиологическую ситуацию в Польше обсудил переизбранный на второй срок президент страны Анджей Дуда с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Польский лидер предположил, что в Польшу коронавирус завозят украинцы.

"Потому что у нас много людей из Украины", - сказал Дуда. Президент Польши отметил, что случаев заражения, в общем-то, немного и ситуация под контролем.

Президент не знал, что генсеком ООН представились российские пранкеры, известные как Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Позвонив польскому лидеру под видом генсека ООН, они поздравили Анджея Дуду с победой на выборах. Кроме того, "Гуттериш" рассказал о впечатлениях от дегустации польской водки - "зубровки".

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь так хорошо не выговаривает слово "зубровка", хотя голос был очень похож", - написал Дуда в Twitter.

Теперь польские спецслужбы пытаются выяснить, как пранкерам удалось связаться с президентом. Пока лишь известно, что поступивший запрос на разговор проверил сотрудник польского представительства в ООН – после чего и было установлено соединение с лидером Польши, передает ТАСС.

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