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Россия и Иран намерены продолжать сотрудничество

18:12
  • среда
  • 15 июля 2020

Даже в случае принятия резолюции Совбеза ООН, продлевающей оружейное эмбарго в отношении Ирана

Россия и Иран продолжат сотрудничество вне зависимости от того, примет ли Совет Безопасности ООН предложенную США резолюцию по продлению оружейного эмбарго против Тегерана. Об этом заявили в среду участники четвертого российско-иранского диалога, который прошел в онлайн-режиме в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", передает "ТВ Центр".

Ранее США внесли в Совбез проект резолюции о продлении особого режима поставок оружия Ирану. Согласно этому документу, все государства должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже и передаче оружия исламской республике через свои территории или своими гражданами. По мнению участников российско-иранского диалога, шансы на принятие такой резолюции сегодня близки к нолю.

"Ну, во-первых, это очень гипотетически, для этого надо, чтобы это произошло в Совете Безопасности ООН. Перспектива этого неясна, как мне кажется, во всяком случае. Во-вторых, я в любом случае уверен, что Россия будет руководствоваться своими интересами, международными обязательствами, правилами, которые приняты в мире. Мне кажется, что вообще вся внешняя политика России в высшей степени строится на идее законности, порядка, последовательности и разумности решений. И я думаю, в любом случае, Россия будет руководствоваться этими принципами", - отметил председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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