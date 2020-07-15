Пожар на складе в Самаре полностью ликвидирован

Пожарные боролись с огнем более 2 суток

Крупный пожар на складе с лакокрасочными материалами в Самаре полностью потушен. Областное управление МЧС объявило о ликвидации возгорания. По данным спасателей, жертв и пострадавших нет.

"В 16.54 (15.54 по московскому времени) 15 июля объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Днем 13 июля загорелась кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре. Сначала сообщалось о пожаре на площади в 800 квадратных метров, однако очень быстро огонь распространился на 10 тысяч "квадратов". Горели лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.

Тушили пожар более 2 суток. К вечеру 13 июля возгорание удалось локализовать. О ликвидации открытого горения в МЧС объявили в среду утром, передает РИА Новости.

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