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Нервы сдали: Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

17:36
  • среда
  • 15 июля 2020

Семья обеспокоена психическим здоровьем рэпера

Президентская гонка в США лишилась главной интриги: рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах главы государства. Причины такого решения известного музыканта пока не называются, однако есть предположения, ч то все дело в состоянии здоровья теперь уже бывшего  кандидата.
Известный рэпер хочет стать президентом США

"Он снялся", - заявил представитель музыканта Стив Крамер нью-йоркскому журналу Intelligencer.

Рэпер собирался участвовать в выборах президента как независимый кандидат – поскольку от республиканцев претендентом на Овальный кабинет уже выдвинут Дональд Трамп. Уэст не впервые заявлял о намерении занять президентское кресло – ранее он собирался  исполнить свой план в 2024 году.

Однако президентские амбиции сыграли с музыкантом злую шутку. Недавно портал TMZ со ссылкой на источники сообщил, что семья Уэста обеспокоена приступом биполярного расстройства у рэпера. Якобыы, причиной стало именно решение об участии в выборах.

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