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Захарова: метод санкций - свидетельство слабости американской системы

18:50
  • среда
  • 15 июля 2020

У Вашингтона не осталось эффективных инструментов

Санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока", которые вводят США - приемы нечистоплотной конкуренции. У Вашингтона не осталось эффективных инструментов, кроме силовых, заявила официальный представитель МИД России.
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Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США. Майкл Помпео сообщил журналистам, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" включены в список проектов, подпадающих под санкции закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет", - прокомментировала действия Вашингтона Захарова.

В законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" внесли в Сенат Конгресса США 4 июня. Авторы документа пояснили, что он направлен на блокировку завершения строительства газопровода.

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