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Число случаев COVID-19 в мире превысило 13 миллионов

19:23
  • среда
  • 15 июля 2020

Сомнительное лидерство по числу зараженных продолжают удерживать США

Всемирная организация здравоохранения обнародовала последние данные по ситуации с коронавирусом. За последние сутки в ВОЗ зафиксировали более 154 тысяч случаев COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в мире перевалило за 13 миллионов.
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Как сообщается на сайте ВОЗ, в лидерах по заболеваемости по-прежнему Соединенные Штаты. В США с начала пандемии выявлено свыше 3,4 миллиона заразившихся). В Бразилии, которая на втором месте в этом антирейтинге - 1,9 миллиона заболевших, в Индии - 936 тысяч.

Россия в списке на четвертой строке. Общее число заразившихся по стране достигло 746 тысяч. Более 11 тысяч умерли, почти 524 тысячи выздоровели. Продолжают лечение от COVID-19 211 350 человек.

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