Препарат против COVID-19 выпустили в оборот в России

"Коронавир" борется с самим вирусом

Один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от коронавируса, а непосредственно с самим вирусом, выпущен в оборот в России. Специалисты подчеркивают, что "Коронавир" эффективно блокирует репликацию вируса. Это было доказано во время клинических исследований.

Препарат разработан компанией "Р-Фарм" и зарегистрирован Минздравом России. Предназначен для лечения легкой и среднетяжелой форм течения коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 7 374 упаковки лекарственного средства", - сообщили в пресс-службе "Р-Фарм".

С 1 июля вступила в силу обязательная маркировка лекарств. "Коронавир" отмечен цифровым кодом Data Matrix – это аналог паспорта лекарства, который гарантирует его подлинность. Кроме того, маркировка позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения, цитирует пресс-службу компании ТАСС.

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