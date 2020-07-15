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Препарат против COVID-19 выпустили в оборот в России

19:47
  • среда
  • 15 июля 2020

"Коронавир" борется с самим вирусом

Один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от коронавируса, а непосредственно с самим вирусом, выпущен в оборот в России. Специалисты подчеркивают, что "Коронавир" эффективно блокирует репликацию вируса. Это было доказано во время клинических исследований.
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Препарат разработан компанией "Р-Фарм" и зарегистрирован Минздравом России. Предназначен для лечения легкой и среднетяжелой форм течения коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 7 374 упаковки лекарственного средства", - сообщили в пресс-службе "Р-Фарм".

С 1 июля вступила в силу обязательная маркировка лекарств. "Коронавир" отмечен цифровым кодом Data Matrix – это аналог паспорта лекарства, который гарантирует его подлинность. Кроме того, маркировка позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения, цитирует пресс-службу компании ТАСС.

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