Собянин: московские колледжи становятся популярнее с каждым годом

Какие профессии востребованы у москвичей?

В Москве идет прием учащихся в колледжи, техникумы и училища. С каждым годом эти профессиональное учебные заведения становятся популярнее. Всё чаще абитуриенты интересуются специальностями, связанными с работой в промышленности, например, оператора станков с программным управлением. Готовят в столице и специалистов для города будущего - проектировщиков 3D-печати, архитекторов территорий, сити-фермеров и экологов-урбанистов.

За этим столом решаются последние формальности. Сверка оценок в школьном аттестате, контроль наличия необходимых бумаг. И выпускник - уже абитуриент. Тимур Гурбанов к выбору будущей профессии подошёл ответственно.

"Программист - он зарабатывает прилично. Если развиваться в этом плане. В начале зарплата будет небольшая, как я знаю. А дальше, до любой суммы может дойти", - говорит Тимур Гурбанов.

И в этой аудитории многие с амбициями на карьеру именно в IT сфере. Такие времена. Чего стоит факт, что сейчас один из крупнейших колледжей в Москве - это 54-й колледж связи и туда уже подано около шести тысяч заявлений от выпускников школ. На своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин отметил тенденцию, что с каждым годом образовательные учреждения среднего профессионального образования становятся всё популярнее.

"В Москве идет приём в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причём востребованной на рынке труда. Самый высокий конкурс - на программирование и графический дизайн. Больше 10 человек на место", - отметил Собянин.

Популярны и другие специальности - рабочие. Например, многие хотят выучиться на токаря или фрезеровщика, там тоже приходится осваивать программирование и сложные станки. Есть профессии будущего - сити-фермер или урбанист-эколог. В тренде и творчество, можно стать архитектором территорий или профессиональным шеф-поваром.

Так выглядит учебная зона факультета "Ресторанный бизнес" в Первом Московском образовательном комплексе. Большая кухня, возможности которой профессионалы оценят. Сейчас здесь жарко. Идёт подготовка к национальному чемпионату. Победители в своих направлениях представят Россию на мировом первенстве.

"О качестве среднего профобразования в столице говорит такой факт: на прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству #WorldSkills москвичи завоевали 6 из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда Москвы взяла самое большое количество золотых медалей", - сказал Собянин.

То есть головокружительная карьера может быть и в рабочих специальностях, главное выбрать занятие по душе. Кстати, сделать это можно дистанционно. Все из более чем 50 городских колледжей принимают документы онлайн на сайте мос.ру и портале Госуслуги.

В этом году кампания по приёму документов в столичные колледжи продлена. Так что ещё есть время определиться с выбором будущей профессии.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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