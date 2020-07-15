В Подмосковье ливни затопили десятки домов (видео)

Последствия стихии устраняют

В столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей с сильным ветром. За сутки в городе выпало 40 миллиметров осадков, это почти половина месячной нормы. В Москве благодаря работе коммунальных служб удалось не допустить подтоплений. А вот в Подмосковье ситуация сложнее. На западе области затоплены десятки дачных участков и домов. 70 населенных пунктов остались без света. А под Можайском вышедшая из берегов река размыла дорогу, и дачники не могут вернуться в Москву.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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