В МИД России объяснили заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

Решение Госдепартамента США - пример нечистоплотной конкуренции

Вашингтон намерен ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2" и второй ветки "Турецкого потока". Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, к этим проектам будет применяться закон "О противодействии противникам Америки", передает "ТВ Центр".

Российские экспортные газопроводы, по словам Помпео, это не коммерческие проекты, а инструменты, с помощью которых Кремль усиливает зависимость Европы от своих поставок, а также подрывает позиции Украины. США, заявил Помпео, готовы помочь европейским друзьям удовлетворить их потребности в энергоресурсах.

В конце прошлого года Вашингтон ввёл санкции против строителей "Северного потока-2". Под американским давлением от участия в проекте была вынуждена отказаться швейцарская компания Allseas ("Оллсиз"). Подведение проектов под более общий закон означает, что под санкции рискуют попасть инвесторы, подрядчики, поставщики продукции, услуг или технологий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что решение Госдепартамента США - пример нечистоплотной конкуренции. Такие силовые приёмы, по её словам, говорят о слабости Вашингтона и отсутствии у него эффективно действующих инструментов.

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