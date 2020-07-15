Белоруссия отменила двухнедельную изоляцию для приезжающих россиян

Россию исключили из списка стран с неблагоприятной ситуацией

Прибывающим в Белоруссию россиянам больше не придется отбывать обязательную двухнедельную изоляцию. Белорусский Минздрав исключил Россию из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Такое решение ведомства означает, в том числе, и отмену 14-дневного карантина, который проходили все прибывшие в Белоруссию из-за рубежа пассажиры.

Ранее в России объявили об отмене обязательной двухнедельной обсервации для приезжающих из-за границы. Решение вступило в силу 15 июля.

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