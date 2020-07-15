Протестующие в Нью-Йорке жестоко избили полицейских (видео)

В числе пострадавших - глава управления полиции мегаполиса

Глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан и двое его коллег пострадали в результате стычки с протестующими на Бруклинском мосту. Стражи порядка получили серьезные травмы.

"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter.

Как сообщил телеканал ABC 7, после инцидента правоохранители задержали по меньшей мере 15 демонстрантов. Акция, в рамках которой митингующие вышли на Бруклинский мост – продолжение волны протестов, которые охватили города США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протестующие требуют реформы американской полиции.

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