Следователи пришли с обыском на предприятие "Укроборонпрома"

Расследуется дело о хищении нескольких тонн взрывчатых веществ

Обыски прошли на предприятии госкоцерна "Укроборонпром". Следователи нагрянули также к предполагаемым участникам преступной группировки в пяти регионах Украины, которых подозревают в хищении нескольких тонн взрывчатых веществ.

"По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативная закупка взрывчатого вещества - 25 килограммов пороха", - говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора Украины.

По данным пресс-службы, в пяти регионах Незалежной проходят 25 - в том числе на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром". Уже изъято более 200 килограммов пороха, а также записи о незаконном сбыте пороха в течение последних трех лет. Нашли и деньги - свыше 100 тысяч гривен и 23 тысячи долларов США.

Пресс-служба нацполиции Украины, в свою очередь, сообщила об изъятии более 0,5 тонны взрывчатки, оружия, боеприпасов. По данным полиции, только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества - на 4 миллиона гривен, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"