Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях

В список попали трое граждан России и пять компаний

Соединенные Штаты объявили о новых антироссийских санкциях. В черный список Вашингтона на сей раз попали трое граждан России, а также пять предприятий, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее глава госдепа Майк Помпео сообщил, что проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" включены в перечень, предполагающий введение ограничительных мер в отношении сотрудничающих с ними компаний. В госдепе уточнили, что санкции пока не введены – но начнут действовать, как только в Вашингтоне сочтут это необходимым.

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