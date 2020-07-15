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Кинотеатры в Подмосковье откроют с 1 августа

22:37
  • среда
  • 15 июля 2020

Какие еще ограничения будут отменены в регионе?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее ряд ограничений, введённых в регионе в связи с пандемией COVID-19. Так, с 1 августа открываются кинотеатры, однако при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, по данным РИА Новости, масочный режим в парках культуры и отдыха Подмосковья отменяется с 16 июля. Также с этой даты рестораны и кафе заработают в регионе в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на 1 августа в столице планируется новый этап снятия ограничений. В частности, должны открыться кинотеатры.

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