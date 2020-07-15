Кинотеатры в Подмосковье откроют с 1 августа

Какие еще ограничения будут отменены в регионе?
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее ряд ограничений, введённых в регионе в связи с пандемией COVID-19. Так, с 1 августа открываются кинотеатры, однако при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, по данным РИА Новости, масочный режим в парках культуры и отдыха Подмосковья отменяется с 16 июля. Также с этой даты рестораны и кафе заработают в регионе в полном объеме.
Ранее сообщалось, что на 1 августа в столице планируется новый этап снятия ограничений. В частности, должны открыться кинотеатры.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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