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Академик РАН ответил на вопрос о второй волне коронавируса

09:29
  • четверг
  • 16 июля 2020

Виталий Зверев напомнил, что осенью-зимой начнется подъем заболеваемости ОРЗ

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, каких результатов добились российские учёные в противодействии коронавирусу. Сколь устойчив иммунитет, который появляется у перенёсших болезнь? Как скоро могут появиться вакцины, пригодные для массового применения? И ждать ли нам осенью новой волны коронавируса? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил академик РАН Виталий Зверев.

"Мы должны понимать, что осенью-зимой начнется подъем заболеваемости ОРЗ. Четыре коронавируса  - это 15-17% всех ОРЗ. Они никуда не исчезли. Важно иметь хорошую дифференциальную диагностику по каждому типу. Чтобы было ясно, болен ли человек коронавирусом, или главная причина респираторного заболевания в гриппе. Я думаю, к зиме у нас будут хорошие препараты для лечения коронавируса", - сказал эксперт.

Зверев отдельно подчеркнул, что речи о второй волне пока быть не может, так как не закончилась первая. "Я бы не стал говорить о первой или второй волне", - заявил академик.

Полный комментарий смотрите в видео.

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