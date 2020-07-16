Академик РАН ответил на вопрос о второй волне коронавируса

Виталий Зверев напомнил, что осенью-зимой начнется подъем заболеваемости ОРЗ

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, каких результатов добились российские учёные в противодействии коронавирусу. Сколь устойчив иммунитет, который появляется у перенёсших болезнь? Как скоро могут появиться вакцины, пригодные для массового применения? И ждать ли нам осенью новой волны коронавируса? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил академик РАН Виталий Зверев.

"Мы должны понимать, что осенью-зимой начнется подъем заболеваемости ОРЗ. Четыре коронавируса - это 15-17% всех ОРЗ. Они никуда не исчезли. Важно иметь хорошую дифференциальную диагностику по каждому типу. Чтобы было ясно, болен ли человек коронавирусом, или главная причина респираторного заболевания в гриппе. Я думаю, к зиме у нас будут хорошие препараты для лечения коронавируса", - сказал эксперт.

Зверев отдельно подчеркнул, что речи о второй волне пока быть не может, так как не закончилась первая. "Я бы не стал говорить о первой или второй волне", - заявил академик.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"