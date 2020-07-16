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В Турции разбился самолет-разведчик, все находившиеся на борту погибли

08:26
  • четверг
  • 16 июля 2020

Он проводил наблюдательный полет

Семь сотрудников службы безопасности Турции погибли в результате крушения самолета-разведчика на востоке страны.

Самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари. В последний раз пилоты вышли на связь вечером 15 июля. Спустя 10 минут самолет пропал с радаров, пишет "Интерфакс".

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, самолет потерпел крушение на высоте 2,2 километра на горе Артос. Сейчас там ведется поиск обломков машины.

"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил Сойлу.

 

 

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