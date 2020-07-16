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Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

09:15
  • четверг
  • 16 июля 2020

Это необходимо, чтобы создать прецедент

Семья Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими, подала в суд на власти Миннеаполиса. Об этом объявил в среду адвокат родственников афроамериканца Бен Крамп.
Место гибели Джорджа Флойда в США используют для обрядов и паломничества

Как пояснил адвокат, сделано это для того, чтобы создать прецедент, который в будущем не позволит убивать граждан-маргиналов, особенно чернокожих.

После гибели Джорджа Флойда в конце мая во многих городах США вспыхнули массовые протесты, организованные антирасистским движением Black Lives Matter. Из-за волны беспорядков и мародёрства в десятках городов даже объявили режим чрезвычайной ситуации и  ввели комендантский час.

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