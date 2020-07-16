Хакерам перечислили $100 тысяч после крупнейшего взлома Twitter

Мошенники взломали соцсети знаменитостей и политиков

Крупнейшая хакерская атака на Twitter. Мошенники взломали аккаунты нескольких знаменитостей и политиков и разместили на них предложение заработать криптовалюту, сделав перевод на определённый счёт. Доверчивые пользователи потеряли в общей сложности больше 100 тысяч долларов, передает "ТВ Центр".

Пострадали страницы Билла Гейтса, Илона Маска, Барака Обамы, Джо Байдена и других политиков и бизнесменов. Чтобы устранить проблемы с безопасностью, соцсети пришлось на время приостановить работу некоторых аккаунтов и ограничить пользовательский доступ ко многим функциям.

Подобная кибератака - самая серьёзная в истории Twitter. К расследованию уже подключилось ФБР, а биржи отреагировали резким падением курса акций компаний.

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