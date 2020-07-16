Российские выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии

Эти предметы выбрали свыше 400 тысяч человек

Выпускники российских школ сегодня сдают единый госэкзамен по обществознанию и химии. Эти предметы выбрали более 400 тысяч участников. Результаты будут известны через две недели.

Во время экзамена соблюдаются все меры безопасности. Учителя и организаторы обязательно носят маски и перчатки. На входе в школу детям измеряют температуру.

В этом году ЕГЭ обязательно сдают только те, кто планирует поступать в вуз, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"