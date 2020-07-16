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На Сицилии выпала годовая норма осадков, есть жертвы

08:56
  • четверг
  • 16 июля 2020

Жители итальянского Палермо не были готовы к сильнейшим дождям

Сильнейшие дожди обрушились на итальянский город Палермо. В столице сицилийской провинции за пару часов выпала годовая норма осадков, передает "ТВ Центр".

Об ударе стихии метеослужбы не предупредили, поэтому многих ливни застали врасплох. Тоннели мгновенно ушли под воду, люди вплавь выбирались из своих затопленных автомобилей. Но спастись удалось не всем - два человека погибли. Ещё нескольким понадобилась помощь медиков. Как сообщили городские власти, таких осадков в Палермо не было с 1790 года.

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