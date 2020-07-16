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Назван самый очевидный симптом язвы желудка

08:35
  • четверг
  • 16 июля 2020

Врач призвал не заниматься самолечением

Онколог Иван Карасев заявил, что одним из первых признаков язвы желудка являются сильные боли до или после приема пищи. Зачастую пациенты принимают это за гастрит и занимаются самолечением.
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Врач предупредил, что несвоевременное обращение к врачу по поводу "голодных болей" может привести к ряду осложнений. Речь идет в том числе о росте злокачественной опухоли, внутреннем кровотечении и о сквозном повреждении стенки желудка.

По словам Карасева, выявить язву позволят эндоскопия и рентгенография с контрастным веществом.

"В среднем, заживление язвы желудка до образования "красного" рубца - 6-7 недель. Формирование полноценного рубца через 2-3 месяца. Острые поверхностные язвы могут заживать в течение 7-14 дней", - написал врач в Instagram.

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