В сирийском Тадморе заработали древние каменоломни

Из местного камня строили шедевры Пальмиры

В сирийском Тадморе - это недалеко от Пальмиры - возобновило работу предприятие по обработке камня. В цехе работают 15 человек, для некоторых из них - это семейное дело, передающееся из поколения в поколение. Продукция очень востребована и важна для восстановления древнего города.

Каменная порода одновременно легка в обработке и крепка в эксплуатации, недаром пальмирский травентин известен по всему миру. Это тот же самый камень, из которого когда-то были построены шедевры античного города.

"Я работаю с камнем уже 10 лет. Мой отец и мой дед занимались его обработкой. Тадмор - наша родина и родина наших предков. Мы очень хотим привести наш город в порядок и снова принимать тут много гостей", - говорит Абдулла Нези.

Когда в Пальмиру пришли боевики, Абдулла забрал семью и уехал в Дамаск. Там тоже нашел работу по профилю. Вернулся, когда стало безопасно. Сейчас он - очень востребованный специалист. Местные горные породы заказывают из соседних регионов.

"Ежедневно мы перерабатываем 25 тонн камня. У нас работает 15 сотрудников. Мы, пожалуй, единственное предприятие в городе. Налогами пополняем местный бюджет", - говорит директор завода по переработке камня Махмуд Хамуд.

Один из цехов местные власти решили запустить в числе первых предприятий.

"Наши каменоломни очень древние. Это визитная карточка всего региона. Этот камень - часть культурного облика. И если для обычных городов Сирии восстановление больше ориентировано на условия жизни, инфраструктуру, то для нас красота имеет такое же важное значение", - объясняет мэр Тадмора Хани Дайес.

Дорогостоящая реставрация древней Пальмиры не под силу местному бюджету. Но все международные организации, работающие с мировым культурным наследием, продолжают отмалчиваться. Вдоль этих колонн когда-то проходил, без преувеличения, один из самых известных туристических маршрутов в мире. Играла музыка, наперебой кричали торговцы сувенирами. Сейчас здесь ни души. Говорить о восстановлении античного памятника пока не приходится.

В ближайшее время туристов здесь не ждут. Но все-таки взялись за восстановление одной гостиницы. Чтобы не отказывать в ночлеге тем, кто решится приехать одним из первых. Также в планах - провести электричество. Вечерняя подсветка, без сомнения, добавит красок. Хотя Пальмирой можно любоваться в любое время суток. Готовая фотооткрытка. Древний город, закат и пустыня - украшение любого фотоальбома.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр". Пальмира, Сирия.

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