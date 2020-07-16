Российские регионы перешли к новому этапу снятия ограничений

В Подмосковье с этого дня прогуливаться в парке можно без маски

Российские регионы переходят к новым этапам снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На Камчатке открылись летние веранды кафе и ресторанов. Работают они с соблюдением санитарных правил, посетители должны сидеть друг от друга на безопасном расстоянии.

В Подмосковье с этого дня прогуливаться в парке можно без маски, но защитные средства обязательны в транспорте, поликлиниках и магазинах. К полноценной работе переходят также заведения общественного питания.

В Карелии открылись кинотеатры, опять же, с соблюдением мер безопасности. А в Санкт-Петербурге после долгого перерыва первых посетителей сегодня примет колоннада Исаакиевского собора. Сам храм откроется в это воскресенье.

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