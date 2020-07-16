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Канье Уэст вернулся к борьбе за пост президента США

08:55
  • четверг
  • 16 июля 2020

Теперь официально

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США.
Нервы сдали: Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

Музыкант заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США, необходимую для регистрации кандидатом для участия в выборах. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте FEC.

Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома. В качестве партии там заявлена аббревиатура BDY, которая, по словам артиста, означает "День рождения".

Документ зарегистрирован 15 июля. Тем не менее, Уэст еще не подал форму №2 о сборе или тратах более 5 000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.

Ранее член предвыборной команды и представитель музыканта Стив Крамер заявил, что рэпер вышел из президентской гонки.

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