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"Мне нелегко": Муцениеце перестала скрывать боль от развода

09:00
  • четверг
  • 16 июля 2020

Ее растрогали добрые слова фанатов

Телеведущая Агата Муцениеце, которая тяжело переживает развод с Павлом Прилучным, поблагодарила поклонников за поддержку. 
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Муцениеце записала видео, лежа на заднем сиденье авто. Она только что прочитала комментарии на своей странице и зашла в несколько групп в соцсети. Добрые слова и пожелания тронули ее до глубины души.

"Вы все меня так поддерживаете. Спасибо всем большое! Потому что… Что там скрывать!.. Мне нелегко. Так важно каждое слово. Я очень чувствую вашу поддержку", - сказала растроганная Агата Муцениеце, стараясь не заплакать.

Дома ее ждали дети, которые недавно вернулись из Крыма. Там они отдыхали вместе с Павлом Прилучным и его новой возлюбленной - Мирославой Карпович. Как призналась Муцениеце, она отпускала детей только с отцом. Видимо, она не знала, что звезда сериала "Папины дочки" будет общаться с ее сыном и дочерью.

Между тем астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев выразил мнение, что Муцениеце сильно привязана к Прилучному, ей будет непросто довериться другому мужчине. "После развода с Павлом Агата сразу принялась за попытки отвлечься и наладить свою личную жизнь, и со временем ей это действительно удастся, но на восстановление ей понадобится год-полтора", - цитирует Ермолаев dni.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. В июне они официально расстались.

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