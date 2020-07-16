Арзамасова и Авербух готовятся к переезду в новый дом

Им понадобилось гнездышко посвободнее

Блогер Елена Родина, которая хорошо знакома с миром фигурного катания, сообщила о скором переезде Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

"Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова Илья Авербух еще лет 10 жил бы в старом доме", - сказала Родина kp.ru.

По данным издания, осенью фигурист собирается продать свой особняк на берегу Истринского водохранилища и купить новый - более просторный и современный.

По слухам, актриса Лиза Арзамасова уже давно живет с Ильей Авербухом и его 16-летним сыном. Интернет-пользователи заметили, что звезда сериала "Папины дочки" еще месяц назад записывала видео в доме своего возлюбленного.

Напомним, 7 июля в Сети опубликовали фото 25-летней Арзамасовой и 46-летнего Авербуха. Они пили чай на летней веранде, держась за руки. Актриса подтвердила информацию о их романе. Авербух заявил, что хотел бы беречь свою молодую возлюбленную от посторонних глаз. По некоторым данным, фигурист и актриса начали встречаться, когда Лизе было всего 17 лет.

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