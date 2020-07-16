"Московское долголетие" возобновит занятия на свежем воздухе 1 августа

Почти три месяца москвичи старшего поколения провели дома

Кружки и секции программы "Московское долголетие" возобновят оффлайн-занятия с 1 августа. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. При этом дистанционные онлайн-встречи по творческим и образовательным направлениям сохранятся.

Ракова напомнила, что основной задачей властей было уберечь москвичей старшего поколения от коронавируса. Почти три месяца они оставались дома, чтобы не подвергать себя риску заражения.

"Мы по максимуму постарались перевести активности "Московского долголетия" в онлайн-формат, но для наших участников возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. Сейчас очень важно восстановить физическую активность, свою прежнюю форму, возвратиться к привычному образу жизни", - сказала вице-мэр.

Уже с 1 августа частично возобновятся занятия спортом на свежем воздухе. Для этого отобраны почти 200 площадок. Записаться на занятия можно в ближайшем центре социального обслуживания населения Москвы. Полный перечень площадок и проводимых там занятий появится на сайте "Московского долголетия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"