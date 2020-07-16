Экс-жена назвала Аршавина лгуном после его слов о детях

Спортсмен считает себя неплохим отцом

Экс-футболист Андрей Аршавин заявил, что у него никогда не было проблем в общении с детьми - как с родными, так и с чужими.

Телеведущая Юлия Барановская родила от Аршавина двух сыновей и дочку. Спортсмен долгое время не общался с ними. Их встречи возобновились в 2019 году. А вот с экс-возлюбленной он до сих пор старается не видеться.

"В принципе, свою первую жену Юлю я видел один раз за 7 лет - и то случайно. Предпочел бы и в тот раз не видеть ее. Благо, дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу", - рассказал Андрей Аршавин.

По его словам, если дети и обижены на него за уход из семьи, то явно это не выказывают. Никаких претензий он от них не слышал. Впрочем, недавно старший сын упрекнул отца в том, что тот не знает расписание его занятий в школе.

"Я тут у Артема как-то спрашиваю: "Артем, а ты почему учишься до конца июня?" А он отвечает: "Пап, я так вообще-то с первого класса учусь". То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, я думаю, что у меня все нормально с детьми", - цитирует его fontanka.ru.

Аршавин сказал, что он скучает по детям своей второй (не гражданской, а официальной) жены Алисы Казьминой. Ее дочка называла Аршавина папой.

Вскоре после выхода этого интервью Казьмина заявила starhit.ru, что "папа" Аршавин заблокировал номер ее дочери в телефоне. Он не звонит детям, даже игнорирует их дни рождения.

"Андрей патологический лгун касаемо детей. <...> Есеня [родная дочь Аршавина] ему не нужна, она, наверно, и не вспомнит папу, когда он, наконец, созреет и захочет увидеть ребенка. Видимо, хочет дождаться, когда сможет напрямую с ними встречаться. Но случится ли так? Это ведь другие дети", - сказала Казьмина.

Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. В 2016 году спортсмен женился на Казьминой. О крахе их брака стало известно в 2019 году.

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