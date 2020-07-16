Мать сдала сына в полицию из-за двойного убийства

Сибиряк два дня жил с убитыми гостями

В Новосибирской области местный житель убил гостей во время пьяного застолья и два дня жил с мертвыми телами.

Жуткий случай произошел в поселке Линево Искитимского района. Как установили следователи, к 59-летнему мужчине пришли в гости 79-летний мужчина и 40-летняя женщина. В какой-то момент во время застолья хозяин квартиры вышел из себя, схватился за молоток и нож, а затем убил своих обидчиков – сначала женщину, а потом мужчину.

После пьянки преступник не стал ничего предпринимать и только спустя два дня в телефонном разговоре с матерью обмолвился о лежащих в квартире телах.

Женщина не раздумывая сдала сына полиции. Подозреваемого задержали на месте преступления и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Назначены судебно-медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

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