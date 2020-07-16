В Москве открылась запись на ПЦР-анализ на COVID-19

С 16 июля сдать тест можно бесплатно

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Запись на исследование уже открыта.

Для того, чтоб сдать анализ нужно иметь московский полис ОМС и предварительно записаться, уточнила заммэра столицы Анастасия Ракова. Пройти тест могут как взрослые, так и дети.

"Сегодня для горожан по поручению мэра открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР. Мы постарались сделать сервис максимально удобным для жителей Москвы. Развернули большое число пунктов – 162 взрослых и 45 – детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи. Каждый может выбрать удобную дату и время – свободные слоты доступны на две недели вперед", - сказала Ракова.

Посмотреть результаты можно в электронной медицинской карте на сайте mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Там же, а также на портале "Госуслуги Москвы", можно записаться на процедуру.

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.



За два часа до процедуры рекомендуется не принимать пищу и не пить, а также воздержаться от курения. За 30 минут не следует жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа.

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