В Москве от коронавируса вылечились почти 169 тыс. человек

За сутки - 1145

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные врачи за сутки вылечили 1145 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955, передает АГН "Москва".

По словам Раковой, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве за прошедшие сутки скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 234 до 4 258 человек.

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