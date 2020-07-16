В Москве от коронавируса вылечились почти 169 тыс. человек

За сутки - 1145
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Столичные врачи за сутки вылечили 1145 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168 955, передает АГН "Москва".
По словам Раковой, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Ранее оперативный штаб сообщил, что в Москве за прошедшие сутки скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 234 до 4 258 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"