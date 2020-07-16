В России за сутки выявлено 6428 случаев заражения коронавирусом

Скончались 167 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 6428 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 752797.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 531. В Подмосковье заболели еще 174 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 167 пациентов с коронавирусом. Из них 24 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 11937 человек.

Вылечились от коронавируса 8443 человека, в том числе в Москве - 1145. Общее число выздоровевших достигло 531692.

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