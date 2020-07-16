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Зрители "ТВ Центра" помогли собрать деньги на лечение Артема Габдрафикова

10:24
  • четверг
  • 16 июля 2020

Мальчику нужна интенсивная иммунотерапия

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Артема Габдрафикова - более пяти миллионов рублей. Сумма для семьи была неподъемная.

У маленького Артема - опухоль нервной системы - нейробластома. Он уже перенес семь курсов химиотерапии и две сложнейшие операции - ему удалили пораженную опухолью нервную ткань. Сейчас ребенок проходит лечение в Санкт-Петербурге. Прогноз врачей благоприятный, но чтобы закрепить результат, Артему нужна интенсивная иммунотерапия.

Собрать нужную сумму помогли вы — зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от мамы:

"Дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Наша семья безмерно Вам благодарна! Большое Вам спасибо за помощь, за то, что не прошли мимо нашей беды и дали Артему шанс на счастливое детство. Благодаря Вам Артем сможет начать иммунотерапию и будет еще ближе к заветной цели — к выздоровлению! От всей души выражаем Вам большое человеческое спасибо! Низкий поклон! Дай Бог здоровья всем деткам!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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