Депутат Мосгордумы рассказал о подготовке столичных театров к открытию нового сезона

Первое время работа театров будет связана с серьезными ограничениями

Московские театры готовятся к открытию нового сезона, который в этом году стартует раньше – 1 августа.

"Сейчас они (театры) репетируют спектакли, которые представят зрителям с открытием сезона осенью. Но некоторые театры решили открыться раньше – с 1 августа. Конечно, при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества и соблюдении мер безопасности", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Как подчеркнул депутат, первое время работа театров будет связана с достаточно серьёзными эпидемиологическими ограничениями.

"Самое важное из них: наполняемость зрительных залов будет сокращена ровно вдвое. Это делается для свободной рассадки в зале – то есть ради соблюдения социальной дистанции. На таком расстоянии друг от друга сидеть безопасно. На входе в театры будут замерять температуру", – уточнил газете "Метро" Евгений Герасимов.

Он также отметил, что театра сокращение вместимости зрительного зала вдвое – серьёзное неудобство. Дирекции театров страдают от снижения выручки, а актёры – от "разреженной" атмосферы при половинной рассадке.

"Будем надеяться, что зрители будут радоваться и хлопать вдвое сильнее, – заключил Герасимов. – Тогда спектакли будут столь же энергетически насыщенными, как и всегда".

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