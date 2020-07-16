Депутат МГД отметила развитие института государственной правозащиты в столице

Ни один вопрос москвичей не остается без внимания

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что Московская городская дума тесно сотрудничает с уполномоченным по правам человека в Москве. По ее словам, за последнее время институт государственной правозащиты стал более доступным для граждан.

"Я не понаслышке могу сказать, насколько высок авторитет уполномоченного по правам человека столицы на федеральном уровне, - сказала Гусева, выслушав доклад столичного омбудсмена Татьяны Потяевой о своей деятельности в 2019 году. - Ни один вопрос москвичей не остается без внимания. Полагаю, что депутаты нового созыва уже успели в этом убедиться, так как городской парламент работает с омбудсменом в тесном контакте: принимает участие в заседаниях думы, работе комиссий, а так же проводится совместный прием граждан. Рост обращений москвичей за содействием защиты прав свидетельствуют о доверии к аппарату".

По словам Людмилы Гусевой, современные формы и методы работы делают институт государственной правозащиты более доступным для населения.

Напомним, что 30 октября прошлого года Татьяну Потяеву назначили уполномоченным по правам человека в Москве на новый пятилетний срок.

Омбудсмен, наряду с прочим, принимает жалобы граждан о нарушении их прав и свобод, проводит проверки по факту правонарушений, взаимодействует с правоохранительными органами и участвует в разработке нормативных правовых актов.

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