Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус

Поэтому проверяться на COVID лучше несколько раз

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда могут определить, активен вирус или подавлен иммунной системой.

Об этом нюансе рассказала РБК директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

"Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов", - объяснила специалист.

Кроме того, иногда тестам не хватает чувствительности, из-за чего они могут не заметить небольшое количество антител.

В России применяются 16 тестов на коронавирус с разной степенью чувствительности 95-96%. Попова посоветовала россиянам при наличии симптомов COVID-19 сдавать тесты несколько раз.

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