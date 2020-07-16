Дочка рассмешила Пугачеву оригинальным способом закрывать двери

Лиза растет настоящей актрисой

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его дочка с присущим ей артистизмом закрывает двухстворчатые двери. Делает это она весьма оригинальным способом - с помощью ягодиц.

Шестилетняя Лиза - актриса каких поискать. Лучше всего ей удаются комедийные роли. На опубликованных кадрах малышка, пританцовывая и напевая, закрывает двери изящным движением корпуса.

За кадром слышится смех Аллы Пугачевой. Очевидно, что этот номер Лиза проделала с разрешения или даже по просьбе мамы. Юная актриса всегда рада повеселиться и повеселить своих родных.

Дети Галкина и Пугачевой не знают горя в своем подмосковном замке. Они купаются в бассейне, катаются на велосипедах и гироскутерах, много гуляют и резвятся. У них полно игрушек, есть свой кинозал. Чтобы наследники звезд не разленились, с ними занимаются педагоги.

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