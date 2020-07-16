В ХМАО ввели режим ЧС из-за пожаров

Огонь подходит к городу Советский

Режим ЧС ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Авиалесоохраны, площадь природных пожаров превысила 12,5 тысячи гектаров. Огонь подходит к городу Советский. В Югру перебрасывают дополнительные подразделения спасателей и спецтехнику.

День и ночь пожарные Югры борются с огнем. Жара, засуха и сильный ветер не дают с ним быстро справиться. Сейчас площадь природных пожаров более 11 тысяч гектаров. Авиалесоохрана дополнительно перебрасывают спецтехнику. Густой смог не отступает от близлежащего города Советский. В его сторону как раз и дует сейчас ветер. До жилых домов всего несколько километров. Поэтому люди на всякий случай готовятся к эвакуации. И тоже помогают спасателям. В лес вышли уже около 200 добровольцев. С лопатами и ведрами. Тушат и на земле, и с воздуха.

"Были предотвращены возможность распространения на строения города Югорска. Значит, все объекты жилья защищены. Периметр полностью был опахан. Применялась спецтехника. Личный состав работал круглые сутки. Угрозы населенному пункту предотвращены. Пожар на сегодняшний момент локализован", - заявил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Сергей Антонов.

Это лето в регионе оказалось слишком пожароопасным. Год назад летом площадь природных пожаров была почти в 9 раз меньше. МЧС и Авиалесоохрана продолжают ликвидацию очагов возгорания. В округе сейчас работает и замруководителя Рослесхоза Александр Агафонов. Сегодня здесь ждут главу МЧС Евгения Зиничева и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Им предстоит оценить масштабы чрезвычайной ситуации.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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