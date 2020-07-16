В Приморье заработали детские лагеря

Справка о том, что ребенок в течение 21 дня не контактировал с заболевшими COVID, обязательна

Сумки и чемоданы ребята сдают у входа в здание, там же им измеряют температуру. Школьников просят надеть медицинские маски и продезинфицировать руки. Пандемия коронавируса чуть было вовсе не сорвала отдых. Вещи собирали в кратчайшие сроки.

Среди прочих документов, в этом году обязательна справка о том, что ребенок в течение 21 дня не контактировал с заболевшими COVID. После медицинского осмотра школьники уже самостоятельно идут к автобусам. Некоторые родители не сдерживают слез, ведь впервые отправляют своих детей в лагерь.

Во всероссийский детский центр "Океан" приезжают со всех регионов страны. Но этим летом набор пришлось сократить почти в два раза.

На территорию детских центров отдыха и лагерей из-за эпидемиологической обстановки посторонним вход запрещен. Персонал, воспитатели и вожатые заехали заранее. И теперь им нельзя покидать учреждение до окончания всех смен.

Этот летний отдых, конечно, проходит с некоторыми ограничениями, которые диктует пандемия. Но, несмотря на это, программа расписана на 21 день буквально по часам. Ребят ждут фотопрогулки, всевозможные игры, музыкальные конкурсы, запланирован даже выход в Японское море на ялах. К тому же, как говорят сами школьники, после режима самоизоляции очень соскучились по живому общению.

Всего в крае при повышенных мерах безопасности детей примут 600 организаций. Провести свое лето в лагерях смогут почти 23 тысячи детей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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