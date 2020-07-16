Зеленскому пригрозили "языковым" Майданом

В Киеве вспыхнули протесты против идеи отсрочить всеобщую украинизацию

В центре Киева проходит митинг в поддержку государственного языка. Акцию организовали в преддверии заседания Верховной Рады. Как ожидается, в пятницу депутаты рассмотрят законопроект об отмене обязательного изучения школьных предметов на украинском языке. Митингующие разделились на два лагеря. К зданию парламента также пришли студенты и школьники, выступающие за обучение на русском языке.

Впервые за год президентства Владимира Зеленского партия власти делает шаг навстречу русскоязычным гражданам. Точнее, пытается. Депутат от "Слуги народа", Максим Бужанский, предлагает отсрочить до 2023 года всеобщую украинизацию. То есть повременить с полной ликвидацией школ, где детей обучают на русском.

"Почему именно носители русского языка, да потому что Порошенко пять лет, не имея ни возможности, ни желания дать гражданам ни мир, ни экономическое благополучие, кормил своего избирателя, вот те самые восемь процентов, кормил их ощущением доминирования над остальными 80% граждан. И это было частью его внутренней политики, он выбрал образ врага и почему то применил эту модель к собственным гражданам", - заявил Максим Бужанский, депутат Верховной Рады.

Реакция бывшего президента и одновременно автора закона об украинизации была мгновенной. Порошенко и его "Европейская солидарность" устроили под окнами Рады митинг против обсуждения нового проекта. Собрали две-три сотни студентов и школьников. И грозят Зеленскому " языковым" майданом. Роль главной протестной силы охотно берут на себя националисты.

В Киеве осталось всего семь школ, где обучение идет на русском. Если Рада не поддержит новый проект, то осенью преподавание уже будет на мове. Дискриминационный закон об украинизации должен вступить в силу 1 сентября. И власть совсем не волнует, что многие дети знают украинский не настолько хорошо, чтобы учить математику, физику или химию. Кстати, с 2023 года, право учиться на родном языке, лишатся все, кого в стране считают нацменьшинствами.

"Вы переводите эти школы оставшиеся насильно на украинский язык, не спрашивая ни у детей, ни у учителей, ни у родителей, у вас будут бунты к сентябрю. Вы с 23 убираете венгерский, другие языки, а русский убираете с 20 года, это ваш закон и вы за него голосовали, вы лишили детей русскоязычного населения права получать образование", - заявила политолог Елена Бондаренко.

Еще в первые дни президентства Владимир Зеленский обещал избирателям пересмотреть закон об украинизации. Но придя к власти, об этом забыл. Поэтому поддержит ли законопроект Максима Бужанского "Слуга Народа" и уж тем более остальные фракции - большой вопрос. Многие политологи уверены - Рада будет тянуть с обсуждением. И скорее всего, уйдет на парламентские каникулы до осени, не приняв окончательного решения. А значит все образование на русском языке автоматически с 1 сентября может попасть под уже действующий закон о тотальной украинизации.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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