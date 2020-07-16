ФБР занялось расследованием хакерской атаки на Twitter

Злоумышленники взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы

Этой ночью социальная сеть Twitter подверглась масштабной хакерской атаке. Взломаны аккаунты известных политиков, знаменитостей и бизнесменов. Злоумышленники получили доступ к страницам Джо Байдена, Барака Обамы, Билла Гейтса, Илона Маска. От их лица хакеры разместили мошеннические сообщения, в которых предлагали перечислить любую сумму денег. Позднее её обещали удвоить.

Случившееся уже называют крупнейшей хакерской атакой современности. Прежде всего из-за персоналий, чьи аккаунты оказались целью злоумышленников. Первым странное сообщение появилось на странице основателя компании "Тесла" Илона Маска. Затем подобные твиты один за другим посыпались якобы от кандидата в президенты США Джо Байдена, экс-главы Белого дома Барака Обамы, главы "Амазон" Джеффа Безоса, рэп-исполнителя Канье Уэста. Неприятным сюрпризом подобный фейк-пост явно стал и для компьютерного гения, основателя "Майкрософт" Билла Гейтса. На заре становления его компании такое и представить было сложно.

Псевдо-аттракцион неслыханной щедрости многие пользователи быстро раскусили. Тем более что речь шла о переводе на некие счета виртуальной криптовалюты, биткоинов, вокруг которой изначально много тумана. Достаточно оперативно уязвимость своей сети заметила и техподдержка соцсети.

"Мы в курсе сегодняшнего происшествия с безопасностью, затронувшего несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным людям. Судя по всему, учётные записи были взломаны для осуществления мошенничества с криптовалютой. Мы рекомендуем общественности не вестись на этот подлог и не отправлять криптовалюту или деньги мошенникам... Как только мы узнали об инциденте, мы незамедлительно заблокировали затронутые аккаунты и удалили твиты, опубликованные злоумышленниками", - заявили в компании.

Однако еще в течение нескольких часов, пока продолжалась хакерская атака, удаленные твиты вновь появлялись на страницах знаменитостей. Всего злоумышленники отправили почти 3 тысячи сообщений. И некоторые, наиболее доверчивые пользователи, соцсети – это около 300 человек - поддались такому нажиму и перевели порядка 12 биткоинов. С учетом стоимости одного - более девяти тысяч долларов, общий объем транзакций превысил 110 тысяч. Позднее в твитере признали, что хакеры действовали расчетливо и в высшей степени профессионально. Судя по всему, они получили доступ к системе соцсети.

"Мы обнаружили то, что, как мы считаем, является скоординированной атакой через социальную инженерию со стороны людей, которые выбрали в качестве целей некоторых наших работников, имеющих доступ к внутренним системам и инструментам", - сказали в техподдержке твитера.

Атака еще продолжалась, а акции компании начали стремительно падать. К закрытию бирж снижение их стоимости составило почти пять процентов или миллиард долларов. Расследованием инцидента уже занялось ФБР. Но не исключено, что к нему подключаться и другие структуры. В свете последнего обострения отношений Вашингтона с Пекином, можно ожидать, что источник этой хакерской атаки американские спецслужбы начнут искать в Китае. Тем более что США уже заявили о намерении в ближайшее время принять ограничительные меры в отношении ряда китайских приложений, которые якобы могут собирать персональные данные американских граждан.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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